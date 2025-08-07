Resultados de ColorLoto, sorteo jueves 7 de agosto de 2025

Este jueves, 7 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo #102 de ColorLoto, una de las loterías más seguidas por los colombianos. Aunque ningún jugador acertó los seis números con el orden y color exactos para llevarse el gran acumulado, el juego sí dejó un importante número de ganadores y premios repartidos.

Además, el acumulado aumentó a $2.750 millones, elevando la expectativa para el próximo sorteo.

Números ganadores del sorteo #102 de ColorLoto

Los números ganadores del sorteo de este miércoles fueron:

Este resultado no arrojó ganadores con 6 aciertos exactos, pero sí con cinco. Sin embargo, cientos de jugadores lograron premios con combinaciones menores, como se detalla a continuación.

A continuación, el resumen oficial de ganadores y valores entregados por categoría:

Nuevo acumulado para el próximo sorteo

El gran acumulado, que no fue reclamado en esta edición, aumentó a $2.760 millones, cifra que genera gran expectativa para el próximo sorteo de ColorLoto.