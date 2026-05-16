Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: sorteos del sábado 16 de mayo de 2026

La jornada de sorteos de este sábado 16 de mayo de 2026 dejó nuevos millonarios en el país, con resultados destacados en la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y los juegos de Baloto y Revancha. Mientras algunos premios mayores cayeron, otros continúan acumulándose, lo que incrementa la expectativa entre los apostadores.



Lotería de Boyacá: premio mayor y secos

En el sorteo 4616 de la Lotería de Boyacá, el premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 0018 de la serie 419. Además, se entregó un premio adicional de seis cifras por un automóvil último modelo con el número



Lotería del Cauca: resultado del premio mayor

Por su parte, la Lotería del Cauca realizó el sorteo 2603, cuyo premio mayor de $8.000 millones fue para el número 2062 de la serie 116.



Baloto y Revancha: resultados y acumulados

En el sorteo 2.633 del Baloto, realizado el sábado 21 de marzo de 2026, los números ganadores fueron07 - 40 - 43 - 21 - 25 y la superbalota 11. De acuerdo con los resultados oficiales, no se registraron ganadores del premio mayor en esta modalidad.Por su parte, en la Revancha del mismo sorteo, los números seleccionados fueron 04 - 09 - 22 - 28 - 16 y la superbalota 15. Al igual que en el Baloto, no hubo acertantes del premio principal, por lo que el acumulado continúa en aumento para el siguiente sorteo.