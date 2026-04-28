Resultados de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto del martes 28 de abril de 2026

El martes 28 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia; entre ellos, la Lotería de la Cruz Roja y la del Huila, además de MiLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja del 28 de abril

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, correspondiente al premio mayor de $11.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Premio mayor de la Lotería del Huila (Sorteo 4752)

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Huila de este martes, 28 de abril de 2026, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2 mil millones!



Resultado de MiLoto - 28 de abril

El sorteo de MiLoto, realizado bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia del juego, dio a conocer las balotas correspondientes al resultado oficial de la jornada. La combinación ganadora estuvo conformada por los números X - X - X - X - X. En esta ocasión, no se registraron ganadores del premio mayor, por lo que el acumulado continúa en aumento para el próximo sorteo.