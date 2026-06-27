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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de MiLoto del viernes 26 de junio de 2026

Resultados de MiLoto del viernes 26 de junio de 2026

MiLoto realizó el sorteo 561 este viernes 26 de junio de 2026. El premio mayor no cayó y el acumulado aumentó a 350 millones de pesos para el próximo sorteo.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de jun, 2026

Los resultados del sorteo 561 de MiLoto, realizado el viernes 26 de junio de 2026, ya fueron publicados. El premio mayor no tuvo ganador, por lo que el acumulado continúa creciendo y alcanzó los 350 millones de pesos para el próximo sorteo.

Números ganadores de MiLoto

  • 21
  • 29
  • 32
  • 36
  • 38

Acumulado para el próximo sorteo

$350 millones

miloto-27-junio.png

Resumen de premiación

5 aciertos

  • Ganadores: 0
  • Premio total: $0
  • Premio por ganador: $0

4 aciertos

  • Ganadores: 20
  • Premio total: $20.578.000
  • Premio por ganador: $1.028.900

3 aciertos

  • Ganadores: 504
  • Premio total: $36.262.800
  • Premio por ganador: $71.950

2 aciertos

  • Ganadores: 6.659
  • Premio total: $26.636.000
  • Premio por ganador: $4.000

Balance del sorteo

  • Sorteo: 561
  • Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
  • Total de ganadores: 7.183
  • Total entregado en premios: $83.476.800

Importante: Aunque estos resultados corresponden a la información divulgada tras el sorteo, los jugadores deben verificar siempre los números ganadores y la premiación en los canales oficiales de MiLoto y Baloto, ya que únicamente esos resultados tienen validez para el pago de premios.

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