Resultados de MiLoto del viernes 26 de junio de 2026

Actualizado: 27 de jun, 2026
Los resultados del sorteo 561 de MiLoto, realizado el viernes 26 de junio de 2026, ya fueron publicados. El premio mayor no tuvo ganador, por lo que el acumulado continúa creciendo y alcanzó los 350 millones de pesos para el próximo sorteo.
Números ganadores de MiLoto
- 21
- 29
- 32
- 36
- 38
Acumulado para el próximo sorteo
$350 millones
Resumen de premiación
5 aciertos
- Ganadores: 0
- Premio total: $0
- Premio por ganador: $0
4 aciertos
- Ganadores: 20
- Premio total: $20.578.000
- Premio por ganador: $1.028.900
3 aciertos
- Ganadores: 504
- Premio total: $36.262.800
- Premio por ganador: $71.950
2 aciertos
- Ganadores: 6.659
- Premio total: $26.636.000
- Premio por ganador: $4.000
Balance del sorteo
- Sorteo: 561
- Fecha: Viernes 26 de junio de 2026
- Total de ganadores: 7.183
- Total entregado en premios: $83.476.800
Importante: Aunque estos resultados corresponden a la información divulgada tras el sorteo, los jugadores deben verificar siempre los números ganadores y la premiación en los canales oficiales de MiLoto y Baloto, ya que únicamente esos resultados tienen validez para el pago de premios.