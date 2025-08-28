Resultados Lotería del Quindío, último sorteo jueves 28 de agosto de 2025

La expectativa volvió a sentirse entre los apostadores con el sorteo número 2978 de la Lotería del Quindío, realizado el jueves 28 de agosto de 2025. Este tradicional juego de azar no solo reparte premios millonarios, sino que también cumple una labor social fundamental: los recursos obtenidos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor – $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 28 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos del sorteo 2978

Además del premio principal, la Lotería del Quindío entregó varios premios secos que también dejaron a muchos afortunados:



Requisitos para reclamar los premios

Los ganadores deben presentar documentos específicos según el monto del premio:



Premios menores a $5.000.000: fotocopia de la cédula y el billete original.

fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de lo anterior, se debe entregar el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo y dónde se juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se celebra todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales se pueden adquirir en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas o virtuales

El club de abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

El plan de premios actualizado y más información están disponibles en el sitio web oficial: loteriaquindio.com.co.