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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores de hoy 18 de abril

Resultados loterías de Boyacá, Cauca y Baloto: números ganadores de hoy 18 de abril

Consulte los resultados de loterías de Boyacá, Cauca y Baloto de hoy, sábado 18 de abril de 2026. Vea los números ganadores y los acumulados millonarios.

Pareja consulta resultados de Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto
Pareja consulta resultados de Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto
Imagen generada con Gemini
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

La jornada de juegos de azar de este sábado 18 de abril de 2026, con las loterías de Boyacá, Cauca y Baloto, ha dejado miles de ganadores en todo el territorio colombiano. Con premios que suman más de 50.000 millones de pesos entre los tres sorteos principales, los apostadores ya pueden verificar sus tiquetes para confirmar si son los nuevos millonarios del país.

Resultados Lotería de Boyacá sorteo 4620

La Lotería de Boyacá, que ofrece el premio mayor más grande de las loterías territoriales con 15.000 millones de pesos, celebró su sorteo 4620. Los números de la suerte para esta noche son:

  • Premio Mayor: 3207, de la serie 067.

Recuerde que si resultó ganador de un premio superior a los 10 millones de pesos, deberá realizar el cobro presencialmente en la sede de la lotería en Tunja (Calle 19 N.° 9-35).

Número ganador Lotería del Cauca sorteo 2607

Por su parte, la Lotería del Cauca puso en juego un premio mayor de 8.000 millones de pesos. Los resultados para el sorteo 2607, despachados tradicionalmente desde la ciudad de Popayán, son los siguientes:

  • Número ganador: 8454 de la serie 127.

Los ganadores de aproximaciones pueden cambiar sus fracciones con su lotero de confianza, mientras que los premios secos y el mayor requieren un trámite de validación con el RUT y la cédula de ciudadanía.

Baloto y Revancha: números ganadores del 18 de abril

El Baloto, el juego multimillonario favorito de los colombianos, sorteó hoy un acumulado de 32.800 millones de pesos, mientras que la modalidad Revancha ofreció 20.900 millones.

  • Baloto: 16, 32, 33, 09, 29 - Superbalota 10.
  • Revancha: 27, 20, 28, 24, 32 - Superbalota 13.

¿Dónde consultar los resultados de las loterías hoy?

Para garantizar la transparencia, los resultados pueden verificarse en las redes sociales oficiales de cada entidad o a través de las transmisiones en vivo:

  • Lotería de Boyacá: Canal Trece (22:42 p.m.).
  • Lotería del Cauca: Telepacífico (11:00 p.m.).
  • Baloto: Canales institucionales y terminales de venta autorizados.
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