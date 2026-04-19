Sorteo Extraordinario de Colombia (Extra de Colombia) hoy: resultados sorteo 18 de abril de 2026

El Sorteo Extraordinario de Colombia No. 0016, realizó el sábado 18 de abril de 2026 en convenio con la Lotería de Manizales. El evento, que hace parte de los sorteos especiales con mayores bolsas acumuladas, tuvo como premio mayor una suma de $15.000 millones de pesos, consolidándose como uno de los más atractivos del calendario. El número ganador del premio mayor fue el 6904 de la serie 498.

Premio mayor Lotería de Manizales

Premios principales del sorteo

Además del premio mayor, el sorteo incluyó un premio extramillonario invertido por valor de $78.000.000, que correspondió al número 4096 de la serie 498, ampliando las oportunidades de ganancia entre los jugadores.

En cuanto a los premios secos de mayor valor, los resultados fueron los siguientes:

$1.000 millones: número 8591, serie 448

número 8591, serie 448 $500 millones: número 1884, serie 407

número 1884, serie 407 $300 millones: número 6633, serie 091

número 6633, serie 091 $200 millones: número 9933, serie 088

número 9933, serie 088 $100 millones: número 5436, serie 524

Estos premios representan una parte significativa del plan de premios y benefician a múltiples ganadores en distintas regiones del país.



Premios secos adicionales

El sorteo también distribuyó premios menores en dos categorías principales:



10 premios de $20 millones cada uno:

5276 (245), 5051 (098), 7133 (470), 2297 (030), 4856 (388)

6230 (129), 4226 (264), 6178 (179), 1235 (167), 0162 (316)

10 premios de $10 millones cada uno:

3650 (432), 8212 (104), 4802 (195), 8650 (243), 6480 (479)

4235 (279), 3598 (270), 8854 (168), 1769 (076), 3037 (409)

Estos premios buscan aumentar la cobertura de ganadores y dinamizar la participación en el sorteo.

Sorteo Extraordinario de Colombia, resultados lotería Colombia, premio mayor 15.000 millones, número ganador 6904, serie 498, premios secos, lotería 18 abril 2026, números ganadores Colombia, Extra de Colombia resultados, Lotería de Manizales convenio, premios millonarios Colombia Foto: Extra de Colombia

Publicidad

Incentivos adicionales

El sorteo incluyó beneficios complementarios bajo la modalidad de incentivos:

Bono casa ($160 millones): 8368 (462)

($160 millones): 8368 (462) Bono carro ($70 millones): 9971 (118)

($70 millones): 9971 (118) Bono viaje ($40 millones): 7414 (060)

($40 millones): 7414 (060) Bono moto ($30 millones): 2613 (117)

Estos incentivos forman parte de estrategias comerciales para diversificar los premios más allá del dinero en efectivo.

Recambio ganador y premios menores

El número del recambio ganador fue el 63, el cual aplica para quienes coincidan con las dos últimas cifras del billete. Este mecanismo adicional incrementa las probabilidades de obtener algún tipo de premio. Asimismo, la tabla de liquidación contempla pagos por aproximaciones, incluyendo coincidencias en cifras iniciales, finales y combinadas, con valores que van desde $20.000 hasta $78 millones, dependiendo del nivel de acierto.

Publicidad

Próximo sorteo

De acuerdo con la información oficial, el próximo Sorteo Extraordinario de Colombia será el No. 2250, programado para el 25 de abril de 2026, manteniendo la continuidad de estos eventos que concentran gran expectativa entre los jugadores.

Las autoridades recuerdan que los resultados publicados tienen carácter informativo y que el documento válido para el cobro de premios es el acta oficial emitida por la entidad organizadora.

