Resultados loterías de Cundinamarca, Tolima, Baloto, MiLoto y ColorLoto del 22 de junio de 2026

El lunes 22 de junio de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima, MiLoto, ColorLoto y Baloto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteo.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El gran protagonista de la noche fue el número 0623 de la serie 204, correspondiente al Premio Mayor de $6.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima del sorteo 4174

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Tolima de este lunes, 22 de junio de 2026 es el: 3595 de la serie 180. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $3.500 millones!

Resultados MiLoto - 22 de junio

Durante el sorteo 558, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 04, 12, 22, 30 y 31. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal se acumula.



Resultados ColorLoto del 22 de junio de 2026: sorteo 194

Los resultados oficiales arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 7 (blanco) - 6 (blanco) - 6 (azul) - 5 (blanco) - 1 (azul) - 5 (azul).

Baloto y Revancha: nuevos acumulados

Por su parte, el Baloto tradicional arrojó como números ganadores: 31 - 34 - 37 - 38 - 43, SuperBalota: 14.

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