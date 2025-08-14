Sinuano Día resultado del último sorteo hoy jueves 14 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en la emoción que genera y en las oportunidades que brinda a los apostadores de ganar premios con apuestas que van desde $500 hasta $25.000.

Para ganar, el jugador debe acertar las cifras en el mismo orden del resultado oficial del sorteo. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 14 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una quinta balota o número adicional, que aumenta las posibilidades de ganar más dinero si se acierta junto con otras cifras principales.



¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. y sus resultados se pueden consultar pocos minutos después de la hora del sorteo.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y el orden de las mismas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso varía según el monto del premio, pero hay documentos básicos que siempre se deben presentar:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

