Sinuano Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos de la Costa Caribe colombiana. Su fama se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de apostadores esperan con ilusión el momento de probar su suerte.

Su tradición, los premios atractivos y la facilidad para participar han convertido a este sorteo en una de las alternativas favoritas, incluso para jugadores que residen fuera de la región.

Número ganador hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 15 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p.m.. Este horario permite a los participantes seguir la transmisión en vivo y descubrir al instante si han sido ganadores.



Modalidades de apuesta

Una de las razones del éxito de este juego es la diversidad de modalidades, pensadas para distintos presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que otorga premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos los bolsillos, lo que lo hace atractivo para apostadores ocasionales y jugadores frecuentes:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, es necesario presentar los documentos básicos y, según el monto —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se aplican requisitos adicionales.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto:

