Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más emblemáticos de la Costa Caribe colombiana, con gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este sorteo ofrece la oportunidad de tentar la suerte con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, y para ganar, las cifras jugadas deben coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores cuentan con una opción extra: la “quinta balota” o “número adicional”, que puede incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días y sus resultados están disponibles a partir de las 2:30 p.m. para que los apostadores puedan verificar rápidamente si la suerte estuvo de su lado.



Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades para apostar, cada una con premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para cobrar un premio depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar cierta documentación básica:

Documentos esenciales para cualquier premio:



Tiquete original, correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

