Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 16 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más populares en la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de jugadores esperan con expectativa el resultado que podría cambiar su día.

Su amplia tradición, los premios llamativos y la facilidad para participar han convertido a este sorteo en una de las opciones favoritas, incluso para apostadores que viven en otras regiones del país.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 16 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este lunes 15 de septiembre de 2025 es el 3451 - 5. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.. Gracias a este horario, los participantes pueden seguir la transmisión en vivo y confirmar de inmediato si han sido ganadores.



Modalidades de apuesta

Uno de los principales atractivos del Sinuano Día es la variedad de modalidades que ofrece, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad lanzada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible para todos, lo que lo hace atractivo tanto para jugadores frecuentes como para quienes participan de manera ocasional:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio, el apostador debe presentar los documentos requeridos y cumplir con los requisitos según el monto obtenido, el cual se calcula en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

