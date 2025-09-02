Sinuano Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares en la Costa Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este sorteo ha ganado gran reconocimiento gracias a su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde tan solo $500 y hasta $25.000, convirtiéndose en una opción atractiva para quienes buscan probar su suerte diariamente.

Lo que hace especial a este sorteo es su sencillez. Para ganar, el número escogido por el apostador debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador hoy martes 2 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 2 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, además, se incorporó una novedad: la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las probabilidades de conseguir premios más altos.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días después de las 2:30 p.m.. En este horario, los jugadores están atentos para conocer los resultados oficiales y descubrir si la fortuna les sonrió.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece varias modalidades de juego que se ajustan a diferentes estrategias y gustos de los apostadores. Cada modalidad tiene premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que se logre:



Cuatro cifras directo o superpleno: Se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Consiste en acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Implica acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Basta con acertar la última cifra.

Estas opciones hacen que el chance sea un juego versátil y entretenido, capaz de adaptarse tanto a quienes buscan mayor dificultad como a quienes prefieren jugadas más sencillas.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, pero en todos los casos se requieren documentos básicos. A continuación, se explica lo necesario en cada situación:

Documentos fundamentales (para cualquier premio):



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

