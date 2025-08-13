Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 13 de agosto de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este popular sorteo permite a los jugadores hacer apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener atractivos premios si las cifras elegidas coinciden en estricto orden —de izquierda a derecha— con el número ganador del día.

Número ganador del sorteo Sinuano Día este miércoles 13 de agosto

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, el juego incorporó una interesante novedad: la “quinta balota” o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.



A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo de Sinuano Día se realiza todos los días, y los resultados pueden consultarse después de las 2:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor ganado, pero siempre es necesario presentar cierta documentación básica:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, diligenciado correctamente y sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto del premio (en UVT):

