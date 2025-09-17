Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 17 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en la Costa Caribe colombiana. Su presencia es especialmente fuerte en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada tarde miles de apostadores esperan con ilusión los números ganadores que podrían cambiarles la suerte.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 17 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 17 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m.. Gracias a este horario, los jugadores pueden seguir la transmisión en vivo y verificar de inmediato si resultaron ganadores.



Modalidades de apuesta

El atractivo del Sinuano Día radica en la variedad de modalidades disponibles, que se ajustan a diferentes estilos de juego y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad innovadora lanzada en 2025 que otorga premios adicionales.

Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible que atrae tanto a jugadores habituales como a quienes participan de manera ocasional:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos y cumplir con los requisitos según el monto obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario).

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado (sin enmendaduras ni tachaduras).

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el monto ganado:

