Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy miércoles 3 de septiembre de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 3 de septiembre de 2025.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ImageFx / Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 12:58 p. m.

El Sinuano Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos en la Costa Caribe de Colombia. Su popularidad se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores participan diariamente con la esperanza de ganar.

Parte de su atractivo radica en su accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, convirtiéndose en una opción cercana para todo tipo de apostadores.

Número ganador Sinuano Día hoy, miércoles 3 de septiembre

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 3 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde 2025 se incorporó una quinta balota adicional, lo que incrementa las posibilidades de obtener premios más altos.

A qué hora juega Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días después de las 2:30 p.m.. En este horario, los apostadores esperan atentos los resultados oficiales para descubrir si fueron los afortunados ganadores de la jornada.

Cómo se juega el chance

El Sinuano Día ofrece diferentes modalidades que se ajustan a las preferencias de cada jugador. Según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que se logren, los premios pueden variar:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Adivinar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Coincidir con las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Basta con acertar la última cifra.

Gracias a estas opciones, el chance se convierte en un juego versátil y entretenido, que ofrece tanto desafíos para los más arriesgados como alternativas más simples para quienes buscan una experiencia ligera.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

Para reclamar un premio, el proceso varía según el monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre son indispensables:

Documentos oficiales

  • Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio (en UVT):

  • Menores a 48 UVT: Solo se requieren los documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: Se debe anexar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).
  • Mayores a 182 UVT: Es necesario presentar una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días, a nombre del ganador). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
