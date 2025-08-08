Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El chance Sinuano Día juega todos los días a las 2:30 p.m. Revise aquí el número ganador hoy 8 de agosto de 2025.

Sinuano Día
Sinuano Día
Foto: ImageFx / Sinuano Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 01:39 p. m.

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más queridos por los apostadores en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p.m., y aquí está el resultado del más reciente.

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • La quinta:

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de agregar una quinta balota o “número adicional”, lo que aumenta las posibilidades de ganar mayores premios si se acierta junto con otras cifras.

A qué hora juega el Sinuano Día

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y los resultados pueden consultarse poco después de las 2:30 p.m..

Cómo se juega el chance

En el Sinuano Día, los apostadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, eligiendo la modalidad que más les guste:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
  • Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?

El proceso para reclamar depende del monto ganado, pero existen documentos básicos obligatorios:

Documentos fundamentales:

  • Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (medido en UVT):

  • Menor a 48 UVT: Solo los documentos fundamentales.
  • Entre 48 y 181 UVT: Documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
  • Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + Certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.
