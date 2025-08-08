Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 8 de agosto de 2025

El chance Sinuano Día es uno de los juegos de azar más queridos por los apostadores en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p.m., y aquí está el resultado del más reciente.
El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes, 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador:
- Dos últimas cifras:
- Tres últimas cifras:
- La quinta:
Desde 2025, los jugadores tienen la opción de agregar una quinta balota o “número adicional”, lo que aumenta las posibilidades de ganar mayores premios si se acierta junto con otras cifras.
A qué hora juega el Sinuano Día
El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días, y los resultados pueden consultarse poco después de las 2:30 p.m..
Cómo se juega el chance
En el Sinuano Día, los apostadores pueden participar desde $500 hasta $25.000, eligiendo la modalidad que más les guste:
- Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: Coincidir con las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
- Una cifra o uña: Acertar la última cifra.
¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día?
El proceso para reclamar depende del monto ganado, pero existen documentos básicos obligatorios:
Documentos fundamentales:
- Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Según el valor del premio (medido en UVT):
- Menor a 48 UVT: Solo los documentos fundamentales.
- Entre 48 y 181 UVT: Documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el Punto de Venta).
- Mayor a 182 UVT: Documentos anteriores + Certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del titular del tiquete). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.