Sinuano Día resultado sábado 27 de septiembre de 2025

El Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe de Colombia, donde se ha convertido en una tradición que cada tarde llena de expectativa a miles de apostadores.

Su presencia es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde los jugadores siguen fielmente cada sorteo con la esperanza de llevarse un gran premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para que los apostadores conozcan los resultados en tiempo real.



Modalidades de juego

Uno de los atractivos principales de este chance es la variedad de formas de apostar, que se ajustan a diferentes presupuestos y preferencias. Los premios varían según el tipo de acierto:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial implementada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Valor de las apuestas

Participar en el Sinuano Día es accesible para todos. La apuesta mínima es de $500 y la máxima de $25.000, lo que lo hace atractivo tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los apostadores habituales.



Cómo reclamar el premio

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos en los puntos autorizados:



Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden exigirse requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT diligenciado en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su tradición, premios llamativos y facilidad para participar, el Sinuano Día se mantiene como una de las apuestas preferidas para quienes buscan probar su suerte en la Costa Caribe.