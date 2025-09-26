Sinuano Día resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más tradicionales de la región Caribe colombiana. Cada tarde, miles de apostadores en Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico esperan con entusiasmo el sorteo que, para muchos, representa la oportunidad de un cambio de vida.

Número ganador de hoy

Número completo:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¡Felicitaciones a los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para que los participantes conozcan los resultados al instante.



Modalidades de juego

Parte del atractivo de este chance es su variedad de apuestas, adaptadas a distintos presupuestos y estilos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tre s últimas cifras en cualquier orden.

s últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 c ifra o “uña” : coincidencia de la última cifra.

c : coincidencia de la última cifra. Quinta balota: modalidad especial que entrega premios adicionales desde 2025.

Valor de las apuestas

El juego es accesible para todos: se puede participar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para jugadores ocasionales como para quienes apuestan con regularidad.



Cómo reclamar el premio

Para hacer efectivo el pago, el ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Según el monto del premio (en UVT), pueden requerirse pasos adicionales:

