Sinuano Día resultado último sorteo hoy, jueves 1 de enero de 2026

El Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano. A lo largo de los años, este juego ha logrado mantenerse vigente gracias a su regularidad, la confianza que ha construido entre los apostadores y la expectativa que genera cada tarde.

Miles de personas en distintas regiones del país siguen de cerca los resultados del Sinuano Día, lo que lo ha posicionado como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia y como una cita habitual para quienes participan en el chance.



Número ganador de Sinuano Día hoy, jueves 1 de enero de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 1 de enero, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional. Su puntualidad y la transparencia del proceso han sido claves para fortalecer la credibilidad del sorteo, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una tradición arraigada.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece diversas modalidades de apuesta pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, desde quienes comienzan hasta los más frecuentes. Las principales opciones disponibles son:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad de alternativas hace que cada sorteo sea dinámico y atractivo para los aficionados al chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Participar en el Sinuano Día es sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos puedan jugar y refuerza el carácter popular del sorteo en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe acercarse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:

