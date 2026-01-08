Sinuano Día resultado último sorteo hoy, jueves 8 de enero de 2026

El Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos del Caribe colombiano. Su vigencia a lo largo de los años se explica por la regularidad de sus sorteos, la confianza que ha logrado entre los apostadores y la expectativa que genera diariamente entre quienes siguen sus resultados.

Actualmente, miles de jugadores en diferentes regiones del país consultan a diario los resultados del Sinuano Día, lo que lo consolida como un referente dentro de los juegos de azar en Colombia y como una cita habitual para los aficionados al chance.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 7 de enero de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 8 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en cada jornada y la transparencia del proceso han sido factores clave para fortalecer su credibilidad, no solo en la región Caribe, sino también en otras zonas del país donde el chance sigue siendo una práctica popular.



Modalidades de apuesta del Sinuano Día

El Sinuano Día cuenta con diversas modalidades de apuesta que se ajustan a distintos tipos de jugadores, desde quienes participan de forma ocasional hasta los más habituales. Las principales opciones son:

4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.

Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que ofrece premios adicionales.

Esta variedad de opciones convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los jugadores de chance.



¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?

Jugar el Sinuano Día es un proceso sencillo y accesible. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, permitiendo la participación de personas con diferentes presupuestos. Esta flexibilidad ha sido determinante para mantener el carácter popular del sorteo y su amplia acogida en todo el país.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?

Para reclamar un premio del Sinuano Día, el ganador debe dirigirse a un punto de pago autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, calculado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:

