Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más tradicionales y representativos de la Costa Caribe colombiana. Su reputación se basa en la transparencia de sus sorteos, la emoción que genera y la constancia con la que, día tras día, miles de jugadores siguen los resultados.

Para muchos, se ha convertido en un ritual diario que despierta ilusión y promueve una diversión responsable.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 18 de novimebre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 18 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha permitido que los apostadores mantengan una conexión estable con el juego, sintonizando cada tarde para conocer si la suerte les sonríe.

La puntualidad y transparencia en cada sorteo han impulsado su popularidad más allá de la región Caribe, atrayendo a jugadores de diferentes zonas de Colombia.



Modalidades del Sinuano Día

Uno de los principales atractivos del Sinuano Día es la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a distintos estilos de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: acierto exacto de las últimas tres cifras.

3 cifras combinado: las últimas tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): coincidencia exacta de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acierto de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial que, desde 2025, ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el juego se mantiene dinámico, emocionante y accesible tanto para apostadores nuevos como para jugadores experimentados.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es reconocido por ser un juego económicamente accesible. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000, lo que permite la participación de personas de todos los presupuestos. Esto ha consolidado su popularidad como uno de los juegos de azar más accesibles y queridos en Colombia.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se exigen requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con una tradición que combina emoción, confianza y arraigo Caribe, el Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más apreciados por los colombianos, convirtiéndose en un clásico del entretenimiento diario.