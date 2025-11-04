Sinuano Día resultado último sorteo hoy martes 4 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y queridos de la Costa Caribe colombiana, destacándose por su transparencia, cercanía con los jugadores y la emoción que genera en cada sorteo.

Desde su creación, este chance se ha convertido en parte de la rutina diaria de miles de colombianos que cada tarde siguen los resultados con la esperanza de ganar y cambiar su suerte.

Número ganador de Sinuano Día hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 4 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario fijo y el compromiso con la transparencia lo han convertido en una cita imperdible para los apostadores del Caribe y otras regiones de Colombia.



Gracias a su constancia, credibilidad y años de trayectoria, el Sinuano Día continúa siendo uno de los sorteos más confiables, esperados y seguidos del país.



Modalidades de juego

Uno de los factores que explican el éxito del Sinuano Día es la amplia variedad de modalidades que ofrece, adaptadas a distintos estilos de apuesta y presupuestos. Cada opción brinda una forma única de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025, que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad de opciones, el Sinuano Día mantiene viva la emoción de cada sorteo, brindando múltiples oportunidades para tentar la suerte y celebrar cada resultado.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día se destaca también por su accesibilidad económica, permitiendo que personas de todos los presupuestos puedan participar. Las apuestas se pueden realizar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para jugadores frecuentes como para quienes están comenzando en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día continúa consolidándose como un referente en los juegos de azar en Colombia, brindando confianza, emoción y oportunidades diarias para quienes sueñan con ganar.