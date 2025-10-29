Sinuano Día resultado último sorteo hoy miércoles 29 de octubre de 2025

El Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos y apreciados de la Costa Caribe colombiana.

Su historia, marcada por la confianza y la cercanía con el público, ha convertido cada sorteo en un momento esperado por miles de jugadores que, cada tarde, cruzan los dedos con la esperanza de acertar el número ganador.

Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 29 de octubre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 29 de octubre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se lleva a cabo todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Este horario fijo ha hecho del evento una cita imperdible, especialmente en la región Caribe, donde se vive con entusiasmo cada número que aparece en pantalla.

Su constancia y transparencia son dos de los pilares que han fortalecido la confianza del público, permitiendo que el juego mantenga su prestigio y popularidad a nivel nacional.



Modalidades de juego

Una de las razones del éxito del Sinuano Día es la variedad de modalidades que ofrece, pensadas para distintos estilos y presupuestos. Cada alternativa brinda una forma diferente de ganar y una dosis de emoción única:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que otorga premios adicionales.

Gracias a esta amplia oferta, el Sinuano Día combina suerte, estrategia y tradición, manteniendo viva la emoción entre sus seguidores.



Valor de las apuestas

El Sinuano Día es un juego accesible y pensado para todo tipo de jugadores. Las apuestas oscilan entre $500 y $25.000 pesos, permitiendo que cada persona participe según su presupuesto y nivel de riesgo.



Esta flexibilidad ha sido clave para conservar su popularidad, atrayendo nuevos apostadores y garantizando una experiencia entretenida y asequible.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso fácil, seguro y transparente. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con este proceso claro y confiable, el Sinuano Día continúa reforzando su compromiso con la transparencia y la confianza de sus jugadores.