Sinuano Día resultado último sorteo hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El Sinuano Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares y representativos de la Costa Caribe colombiana.

Su éxito radica en la transparencia, la cercanía con los jugadores y la emoción que despierta en cada sorteo, consolidándose como parte de la rutina diaria de miles de colombianos que sueñan con cambiar su suerte.



Número ganador de Sinuano Día hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Sinuano Día de este miércoles 5 de noviembre de 2025, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el país. Su horario constante y el compromiso con la transparencia lo han posicionado como una cita infaltable para los apostadores del Caribe y de otras regiones de Colombia.

Gracias a su constancia y credibilidad, el Sinuano Día se mantiene como uno de los sorteos más confiables, esperados y seguidos del país, ofreciendo cada jornada una nueva oportunidad para ganar.



Modalidades de juego

El éxito del Sinuano Día también se explica por su amplia gama de modalidades, diseñadas para adaptarse a distintos estilos de juego y presupuestos. Cada opción ofrece una manera única de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Quinta balota: modalidad especial implementada en 2025 que ofrece premios adicionales.

Gracias a esta diversidad, el Sinuano Día mantiene viva la emoción de cada sorteo, brindando múltiples oportunidades para tentar la suerte y celebrar cada resultado.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Sinuano Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos.

Esta flexibilidad lo convierte en una opción ideal tanto para los jugadores frecuentes como para quienes se inician en el mundo del chance.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Sinuano Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Sinuano Día continúa reafirmando su posición como uno de los referentes más importantes de los juegos de azar en Colombia, ofreciendo confianza, emoción y la posibilidad diaria de alcanzar la suerte.