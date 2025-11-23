Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 23 de noviembre de 2025

El Sinuano Noche continúa afianzándose como uno de los chances más tradicionales y apreciados en la región Caribe. Para miles de apostadores, este sorteo nocturno representa mucho más que una jugada: se ha convertido en un ritual cotidiano que cada noche despierta emoción, expectativa y la esperanza de acertar el número ganador.

Resultado de hoy 23 de noviembre de 2025

Durante la noche del domingo, 23 de noviembre de 2025, el Sinuano Noche publicó su resultado oficial: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Parte del atractivo del Sinuano Noche radica en su accesibilidad. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que permite que personas de distintos perfiles y presupuestos se unan al juego sin complicaciones.

En 2025, el sorteo incorporó una novedad que rápidamente ganó popularidad: la quinta balota. Esta modalidad adicional amplió las oportunidades de acierto y añadió un mayor nivel de suspenso, fortaleciendo esa mezcla entre tradición y modernidad que caracteriza al Sinuano Noche.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este formato garantiza transparencia en cada sorteo y permite que los jugadores sigan paso a paso el proceso, reforzando la confianza que ha acompañado a este chance durante años.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes comienzan en el mundo del chance, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): coincidencia exacta de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden del número.

Tres cifras directo: coincide exactamente con las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al nivel de dificultad de la jugada.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo, rápido y completamente verificado. Para hacerlo efectivo, el jugador debe presentar la documentación requerida según el valor ganado.

Documentos obligatorios:



Tiquete original en perfecto estado

Documento de identidad original y copia

Requisitos adicionales según el monto obtenido (en UVT):

