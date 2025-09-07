Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en la Costa Caribe colombiana, con gran popularidad en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este sorteo permite a los jugadores apostar desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de obtener atractivas ganancias si las cifras elegidas coinciden exactamente con el número sorteado.

Número ganador Sinuano Noche hoy, domingo 7 de septiembre

El sorteo del domingo dejó los siguientes números ganadores: en minutos.



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, los apostadores cuentan con una opción adicional: la inclusión de una quinta balota o “número extra”, que aumenta las probabilidades de ganar cuando coincide con otras cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo de Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p.m., y sus resultados se pueden consultar en vivo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta que se adaptan a las preferencias de cada jugador. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano?

Para cobrar un premio del Sinuano, es necesario cumplir con ciertos requisitos que dependen del monto obtenido. Sin embargo, existen documentos básicos que siempre deben presentarse:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (basados en UVT):

