Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más apreciados por los jugadores de la región Caribe. Para miles de participantes, este chance no es solo una apuesta habitual, sino un ritual nocturno cargado de tradición, expectativa y la ilusión persistente de acertar la combinación que podría cambiarlo todo. Su permanencia en el gusto popular demuestra la fuerza cultural que ha construido a lo largo de los años.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 1 de diciembre de 2025

Durante la noche del lunes, 1 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora del sorteo:



Como cada noche, el anuncio mantuvo en expectativa a quienes siguieron el sorteo en vivo desde diferentes puntos del país.



Un chance accesible y en constante evolución

Uno de los factores clave del éxito del Sinuano Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que permite que jugadores con distintos presupuestos participen sin complicaciones.

En 2025, el sorteo integró la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y añadió un nuevo nivel de suspenso. Esta innovación fortaleció la mezcla entre tradición y modernidad, impulsando la participación tanto de apostadores veteranos como de nuevos jugadores que buscan una experiencia dinámica y emocionante.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m., acompañado de una transmisión en vivo que garantiza transparencia y permite conocer el resultado al instante. Esta emisión diaria se ha convertido en parte de la rutina nocturna de miles de seguidores del chance.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El sorteo ofrece varias modalidades diseñadas para distintos tipos de jugadores, desde los más experimentados hasta quienes comienzan en el mundo del chance:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: premia sin importar el orden.

premia sin importar el orden. Tres cifras directo: coincide exactamente con las tres últimas cifras.

coincide exactamente con las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: permite ganar con las tres cifras en cualquier orden.

permite ganar con las tres cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al tipo de jugada y al valor apostado, lo que permite adaptar la estrategia a los intereses de cada participante.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, pero exige algunos requisitos según el monto ganado. Los apostadores deben presentar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT)

Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT.

documentos básicos + Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).

Estos lineamientos garantizan un proceso de pago seguro, transparente y acorde con la normativa vigente, protegiendo tanto a los ganadores como al operador del juego.