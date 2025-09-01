Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de azar más seguidos en la Costa Caribe colombiana, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Su popularidad radica en las múltiples posibilidades de ganar y en la facilidad de participar, ya que las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 1 de septiembre de 2025

El sorteo correspondiente al lunes, 1 de septiembre, entregó los siguientes números: 4118 - 3.



Número principal: 4118.

Tres últimas cifras: 118.

Dos últimas cifras: 18.

Quinta balota: 3.

Desde el 2025, el juego incluyó la opción de una quinta balota o número adicional, lo que permite aumentar las probabilidades de ganar combinando resultados con otras cifras.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican a partir de las 10:30 p.m..



Cómo se juega el chance Sinuano Noche

Este juego de azar ofrece diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en que aparezcan en el sorteo:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para cobrar un premio varía según el monto ganado, pero existen documentos básicos que siempre deben presentarse:



Documentos fundamentales

Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio