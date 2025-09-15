Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares de la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de apostadores ponen a prueba su suerte; apuestas desde $500 hasta $25.000.



Número ganador hoy, domingo 15 de septiembre de 2025

El más reciente sorteo entregó los siguientes resultados oficiales: (resultados en minutos)



Número ganador: (resultados en minutos)

Tres últimas cifras: (resultados en minutos)

Dos últimas cifras: (resultados en minutos)

Quinta balota: (resultados en minutos)

Una de las razones de su éxito es la accesibilidad: los jugadores pueden participar con apuestas desde $500 hasta $25.000, ajustando el monto según sus posibilidades y eligiendo la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego.

Desde el año 2025, el Sinuano Noche incorporó una innovación que aumentó la emoción de cada sorteo: la quinta balota o número extra, que amplió las combinaciones posibles y multiplicó las oportunidades de ganar.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p.m.

Los resultados oficiales se pueden consultar en tiempo real a través de los canales autorizados, lo que garantiza transparencia, confianza y la posibilidad de conocer de inmediato si la suerte estuvo de lado del jugador.



Modalidades de juego del Chance

El atractivo del Sinuano Noche radica en la diversidad de formas para apostar, lo que permite a cada persona personalizar su experiencia. Estas son las modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad otorga premios diferentes según el número de cifras acertadas y el orden en que se presenten, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar cada noche.



¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es sencillo, aunque varía según el monto obtenido.



Documentos fundamentales

Para cualquier premio es obligatorio presentar:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)