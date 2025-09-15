Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico e inspirado en el ya conocido chontaduro, este sorteo reúne cada noche a miles de apostadores que sueñan con la posibilidad de cambiar su vida gracias a la suerte, bajo esta modalidad.

Número ganador hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: 0900-8



Número principal: 0900

Tres últimas cifras: 900

Dos últimas cifras: 00

Quinta balota: 8

Resultado Chontico Noche 15 septiembre

En 2025, el juego sumó una novedad que aumentó aún más el interés de los jugadores: la incorporación de una quinta balota adicional, una modalidad que mejora las probabilidades de ganar y convierte cada sorteo en una experiencia irresistible.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, los apostadores pueden probar suerte en otras versiones del juego como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con una edición especial cada jueves que ofrece premios aún más atractivos.



Modalidades de juego

El Chontico Noche ofrece diversas formas de apostar, pensadas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que salgan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Una de las mayores ventajas de este sorteo es su accesibilidad, ya que cualquier persona puede participar con montos bajos o hacer apuestas más altas según su preferencia:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores del Chontico Noche deben presentar el tiquete en buen estado y la documentación solicitada, la cual varía según el monto del premio.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el valor del premio (en UVT):

