Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 14 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos de la Costa Caribe colombiana. Su popularidad se extiende por departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, gracias a la facilidad de participar con apuestas desde tan solo $500 hasta $25.000, ofreciendo premios ajustados a la modalidad seleccionada.

Número ganador hoy, domingo 14 de septiembre de 2025

El más reciente sorteo entregó los siguientes resultados oficiales: en minutos.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o número extra, lo que amplió las combinaciones posibles y, a su vez, aumentó las oportunidades de ganar para los apostadores.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza diariamente a las 10:30 p.m.. Los resultados oficiales pueden consultarse en tiempo real a través de los canales autorizados del juego, garantizando transparencia y confianza para los participantes.



Modalidades de juego del Chance

El atractivo del Sinuano Noche radica en la variedad de formas de apostar, lo que permite ajustar la experiencia de juego según las preferencias de cada jugador. Estas son las modalidades principales:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: premio por acertar la última cifra.

Cada modalidad otorga diferentes niveles de premio según el número de cifras acertadas y el orden en que aparezcan, lo que brinda múltiples posibilidades de ganar.



¿Cómo cobrar un premio del Sinuano Noche?

Los ganadores deben cumplir con un proceso sencillo de reclamación que varía según el valor del premio obtenido.

Documentos fundamentales

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



El tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio (UVT)

