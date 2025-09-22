Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 22 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de azar favoritos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas apuestan entre $500 y $25.000 con la ilusión de llevarse un premio.

Número ganador del sorteo

En el sorteo del lunes, 22 de septiembre de 2025, los resultados oficiales fueron:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la inclusión de la quinta balota ha dado un toque extra de emoción, ampliando las combinaciones posibles y aumentando las oportunidades de ganar, lo que ha disparado el entusiasmo de los apostadores.

Horario y canales de transmisión

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m..

Los resultados se publican en tiempo real a través de los canales oficiales, garantizando transparencia y rapidez para que los jugadores confirmen de inmediato si la suerte estuvo de su lado.

Modalidades de juego

Parte del éxito del Sinuano Noche radica en la variedad de formas de apostar, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios diferentes según el número de cifras y el orden en el que aparezcan.

Cómo reclamar un premio

El cobro de premios es un proceso ágil y seguro, siempre que se cumplan los requisitos exigidos.

Documentos básicos:

Publicidad

Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Requisitos según el monto (en UVT):

Menos de 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

Más de 182 UVT: además de los anteriores, se solicita una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, garantizando total seguridad y confianza para los ganadores.