Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana. Su acogida es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas apuestan desde $500 hasta $25.000 con la ilusión de obtener un premio.

Número ganador de Sinuano Noche hoy, domingo 21 de septiembre

En el sorteo del domingo 21 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la inclusión de una quinta balota le dio un giro emocionante al sorteo, aumentando las combinaciones posibles y brindando mayores oportunidades de ganar, lo que incrementó aún más el entusiasmo de los jugadores.



Hora y canales para consultar resultados

El sorteo del Sinuano Noche se realiza diariamente a las 10:30 p.m.. Los resultados se difunden en tiempo real a través de los canales oficiales, garantizando total transparencia y permitiendo que los apostadores confirmen al instante si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

Una de las claves del éxito de este sorteo es la variedad de formas de apostar, pensadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos:



Cuatro cifras directo o superpleno: ganar al acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: se debe acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: premio para quienes acierten las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra.

Cada modalidad otorga recompensas diferentes, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en el que aparezcan.



Pasos para reclamar el premio

El proceso para cobrar un premio es ágil, siempre que el jugador cumpla con los requisitos exigidos.

Documentos básicos requeridos:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Requisitos según el monto (en UVT):



Menos de 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

Más de 182 UVT: se suman los requisitos anteriores más una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago de los premios se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, garantizando seguridad y confiabilidad en el proceso.