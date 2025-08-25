Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy lunes 25 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los sorteos más populares de la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de jugadores prueban su suerte a diario.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y la clave para ganar está en que los números seleccionados coincidan en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

Número ganador del Sinuano Noche – 24 de agosto de 2025

En la jornada del lunes, 25 de agosto de 2025, el resultado del Sinuano Noche fue el siguiente:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este sorteo introdujo la opción de la “quinta balota”, una cifra adicional que aumenta las posibilidades de obtener premios más altos si se combina con el número principal.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales están disponibles después de las 10:30 de la noche.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece diferentes modalidades para apostar, lo que permite elegir entre distintas combinaciones y niveles de premio:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifra s: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

s: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, pero existen documentos básicos que todo ganador debe presentar:



Tiquete original, sin enmendaduras ni tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, según el valor del premio expresado en UVT, se aplican los siguientes requisitos adicionales:

