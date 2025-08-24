Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy domingo 24 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más queridos en la Costa Caribe colombiana, con gran acogida en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Este sorteo permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que las cifras seleccionadas coincidan en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

Número ganador del Sinuano Noche hoy, domingo 24 de agosto

En la edición del domingo, 24 de agosto de 2025, el número ganador del Sinuano Noche fue: (en minutos).



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Animal asociado:

Desde el año 2025, los jugadores también pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, una opción que aumenta las posibilidades de obtener mayores ganancias si se acierta en conjunto con las demás cifras.



¿A qué hora juega Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados oficiales se pueden consultar después de las 10:30 p.m.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades para apostar, cada una con premios que varían según el número de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Sinuano Noche?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor ganado, pero siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original, debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

