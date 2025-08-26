Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 26 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos en la Costa Caribe colombiana. Su popularidad crece cada día en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores confían en sus números de la suerte.

Este juego permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en orden exacto —de izquierda a derecha— con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Sinuano Noche – 26 de agosto de 2025

En la jornada del lunes, el resultado oficial del Sinuano Noche fue el siguiente:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

La quinta balota:

Cabe resaltar que, desde 2025, el sorteo incluyó la modalidad de la quinta balota, un número adicional que brinda más opciones para alcanzar premios de mayor valor.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días, y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 de la noche, convirtiéndose en una cita imperdible para los apostadores de la región.



Modalidades para jugar el chance

El chance ofrece diferentes formas de participación, lo que permite elegir entre varias combinaciones y posibilidades de ganar:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cif ras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

ras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: ac ertar las tres últimas cifras en orden exacto.

ertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Para cobrar un premio del Sinuano Noche, el apostador debe presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original sin enmendaduras ni tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, se solicitan requisitos adicionales:

