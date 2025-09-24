Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más seguidos en la región Caribe de Colombia. Su popularidad es evidente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas participan con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, atraídas por la posibilidad de obtener atractivos premios.

Resultado del sorteo del 24 de septiembre de 2025

En la jornada del miércoles, 24 de septiembre de 2025, los números ganadores fueron:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la inclusión de la quinta balota ha dado un nuevo aire al juego, ofreciendo más emoción y mayores oportunidades de ganar.



Horario y canales de transmisión

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días a las 10:30 p. m. y sus resultados se difunden en tiempo real a través de los canales oficiales. Esto asegura total transparencia y permite que los apostadores verifiquen de inmediato si la suerte les sonrió.



Modalidades de juego

Parte del éxito de este chance se debe a su variedad de opciones de apuesta, que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : dos últimas cifras en orden exacto.

: dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios diferentes, según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que salgan.



Requisitos para reclamar el premio

El cobro de los premios es un proceso ágil y seguro, siempre que se presenten los documentos exigidos:



Tiquete original en perfecto estado. Documento de identidad original y una fotocopia.

Los requisitos adicionales varían según el monto en UVT:



Menos de 48 UVT: s olo documentos básicos.

olo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: d ocumentos básicos más el Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

ocumentos básicos más el Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: además de lo anterior, se requiere una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El pago se realiza por transferencia bancaria en un máximo de ocho días hábiles, lo que garantiza seguridad y confianza para los ganadores.

Con su diversidad de apuestas, horario fijo y proceso de pago confiable, el Sinuano Noche sigue siendo una de las alternativas favoritas para quienes quieren tentar a la suerte en la Costa Caribe.