Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy martes 23 de septiembre de 2025

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en la Costa Caribe colombiana. Su acogida es especialmente fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde cada noche miles de personas apuestan entre $500 y $25.000 con la esperanza de llevarse atractivos premios.

Número ganador del sorteo

En el sorteo del martes, 23 de septiembre de 2025, los resultados oficiales fueron:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, la incorporación de la quinta balota ha añadido más emoción y mayores posibilidades de ganar, aumentando el entusiasmo de los jugadores habituales.



Horario y canales de transmisión

El sorteo del Sinuano Noche se realiza todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados se publican en tiempo real a través de los canales oficiales, lo que garantiza transparencia y permite a los apostadores verificar de inmediato si la suerte estuvo de su lado.



Modalidades de juego

El éxito de este chance también se debe a la variedad de formas de apostar, que se ajustan a distintos presupuestos y estilos:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Combinado cuatro cifras: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: las tres últimas cifras en orden exacto.

las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: dos últimas cifras en orden exacto.

dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acierto de la última cifra.

Cada modalidad ofrece premios distintos según la cantidad de cifras y el orden en que aparezcan.



Cómo reclamar el premio

El cobro de premios es ágil y seguro, siempre que se presenten los documentos exigidos:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia.

Los requisitos adicionales dependen del monto en UVT:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT en puntos autorizados.

documentos básicos más Formato SIPLAFT en puntos autorizados. Más de 182 UVT: además de lo anterior, una certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

El pago se efectúa por transferencia bancaria en un plazo máximo de ocho días hábiles, garantizando total seguridad y confianza para los ganadores.

Con su amplia variedad de apuestas, horarios fijos y un proceso de cobro confiable, el Sinuano Noche continúa siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan poner a prueba su suerte en la región Caribe.