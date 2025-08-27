Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 27 de agosto de 2025

El Sinuano Noche se ha convertido en uno de los sorteos más populares de la Costa Caribe colombiana. Su presencia es fuerte en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, donde miles de apostadores esperan cada noche los números de la suerte.

Este juego ofrece la posibilidad de participar con apuestas que van desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en orden exacto —de izquierda a derecha— con el resultado oficial del sorteo.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 27 de agosto de 2025

Este fue el resultado de Sinuano Noche este miércoles, 27 de agosto: 3534 - 8.



Número principal: 3534.

Tres últimas cifras: 534.

Dos últimas cifras: 34.

Quinta balota: 8.

Desde el año 2025, este sorteo incluyó la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las oportunidades de obtener premios de mayor valor.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días y los resultados oficiales se publican después de las 10:30 p. m., convirtiéndose en una cita obligada para los seguidores del chance en la región.



Modalidades de juego

El chance ofrece diferentes opciones para apostar, lo que brinda a cada jugador la posibilidad de elegir según sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a certar las tres últimas cifras en orden exacto.

certar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pat a: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

a: acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Noche es necesario presentar:



Tiquete original sin enmendaduras ni tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, aplican condiciones adicionales:

