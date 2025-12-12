Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 12 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los chances más representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo ha trascendido su condición de juego de azar para convertirse en una tradición nocturna que reúne a miles de jugadores alrededor de la ilusión de acertar el número ganador.

La noche del viernes, 12 de diciembre de 2025, la expectativa volvió a sentirse entre los apostadores, quienes siguieron con atención la transmisión oficial para conocer el resultado del día.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 12 de diciembre de 2025

La organización confirmó la siguiente combinación ganadora:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Este resultado definió la suerte de numerosos jugadores y mantuvo viva la emoción que caracteriza a este tradicional sorteo nocturno.



Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, el juego permite la participación de personas con distintos presupuestos, lo que lo ha mantenido como una opción popular y cercana para miles de colombianos.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante: la quinta balota, una modalidad adicional que amplió las posibilidades de premio y agregó un nuevo componente de emoción. Esta actualización modernizó el juego sin perder su esencia clásica.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita el seguimiento del sorteo y garantiza un proceso claro y transparente para todos los participantes.



La divulgación oportuna de los resultados y la rigurosidad del procedimiento fortalecen la confianza de los jugadores, posicionando al Sinuano Noche como uno de los sorteos nocturnos más seguidos en Colombia.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como experimentados.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. El apostador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

Según el valor del premio, se solicitan documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos más Formato SIPLAFT.

documentos básicos más Formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta manera, el Sinuano Noche reafirma su compromiso con la transparencia y la confianza, manteniéndose como uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del país.