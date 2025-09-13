Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy 13 de septiembre de 2025

El Súper Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más atractivos en Colombia. Su dinámica combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras —del 0000 al 9999— con la energía de los 12 signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis).

Esta fusión lo convierte en una opción llamativa para quienes buscan emoción y la posibilidad de ganar grandes premios.

Número ganador de Astro Luna hoy, sábado 13 de septiembre

En el sorteo realizado el sábado, 13 de septiembre de 2025, la combinación ganadora fue: en minutos.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

Los sorteos del Súper Astro Luna se realizan todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar en este juego es fácil y accesible para cualquier persona:



Elegir un número: el jugador selecciona un número de cuatro cifras.

Escoger un signo zodiacal: se debe seleccionar uno de los 12 signos.

Probar suerte con “Todos los Signos”: esta modalidad permite apostar el mismo número en los 12 signos a la vez, aumentando las posibilidades de ganar.

Definir la apuesta: cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Valor de la apuesta

El Súper Astro Luna se adapta a distintos presupuestos, lo que lo hace flexible para cualquier jugador:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $10.000.

Dónde jugar al Súper Astro Luna

Las apuestas se pueden realizar en cualquiera de los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país.



Requisitos para reclamar premios

El proceso de reclamación depende del monto del premio, el cual se mide en UVT. Sin embargo, hay documentos básicos que siempre son necesarios:

