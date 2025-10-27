En vivo
Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El chance Super Astro Luna juega todos los días incluyendo los festivos. Revise aquí el número ganador hoy lunes 27 de octubre de 2025.

Super Astro Luna.jpg
Super Astro Luna //
Foto: Super Astro Luna y Pexels.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

El Super Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de azar más populares del país gracias a su propuesta innovadora que une el azar con los signos zodiacales. Esta fusión entre números y astrología ha logrado cautivar a miles de colombianos que, cada noche, esperan con emoción el resultado que podría convertirlos en ganadores.

A diferencia de otros sorteos, este juego permite a los participantes elegir no solo un número, sino también un signo del zodiaco, lo que amplía las posibilidades de combinación y mantiene la emoción constante en cada jugada.

Número ganador de Super Astro Luna hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Super Astro Luna de este lunes, 27 de octubre es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Horarios de los sorteos

El Super Astro Luna ofrece oportunidades de ganar todos los días de la semana con los siguientes horarios establecidos:

  • Lunes a viernes: 10:40 p.m.
  • Sábados: 10:42 p.m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Estos horarios permiten a los jugadores seguir la emoción del sorteo sin importar el día, convirtiéndose en un plan habitual para quienes disfrutan de apostar a la suerte y al destino.

