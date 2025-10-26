Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares y originales de Colombia, gracias a su innovadora propuesta que combina la emoción del chance tradicional con el misticismo del zodiaco. Cada noche, miles de colombianos ponen a prueba su intuición, eligiendo un número y un signo zodiacal con la esperanza de que el universo conspire a su favor.

Resultado de Super Astro Luna – domingo 26 de octubre de 2025

Número ganador: 1852

Dos últimas cifras: 52

Tres últimas cifras: 852

Signo zodiacal: Capricornio

Horarios oficiales de los sorteos

El Super Astro Luna mantiene una programación regular que permite a los jugadores participar todos los días de la semana, manteniendo viva la expectativa de ganar en cada jornada. Los horarios oficiales del sorteo son los siguientes:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Gracias a esta frecuencia, el juego se ha convertido en una rutina nocturna para miles de personas que disfrutan de la emoción del azar y la esperanza de acertar la combinación ganadora. Cada sorteo representa una oportunidad para cambiar el destino y comprobar si los astros están alineados a favor del jugador.



Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo, accesible y lleno de emoción. Este formato ha sido diseñado para atraer tanto a jugadores nuevos como a los más experimentados en el mundo del chance. Para participar, basta con seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras (entre 0000 y 9999). Seleccionar un signo del zodiaco, ya sea por afinidad personal, intuición o preferencia astrológica. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite apostar con los 12 signos zodiacales y aumenta considerablemente las probabilidades de ganar. Definir el valor de la apuesta, que puede ir desde $500 hasta $10.000 pesos por jugada, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas por tiquete.

Gracias a esta mecánica flexible, el Super Astro Luna ofrece una experiencia divertida y personalizada, en la que cada combinación de números y signos abre una nueva puerta hacia la suerte.



Dónde realizar las apuestas

Las apuestas del Super Astro Luna pueden hacerse en los puntos de venta autorizados distribuidos por todo el país, una red oficial que garantiza seguridad, confianza y comodidad. Estos puntos permiten participar fácilmente desde cualquier ciudad o municipio de Colombia, asegurando la validez del tiquete y la transparencia del sorteo.

Muchos jugadores han incorporado este juego en su rutina diaria, acercándose cada noche a su punto de confianza para probar suerte y vivir la emoción del azar bajo la influencia de la luna y los astros.



Requisitos para cobrar los premios

Cobrar un premio del Super Astro Luna es un trámite rápido y completamente seguro, diseñado para proteger al jugador y garantizar la entrega justa de las ganancias. Para hacer efectivo el cobro, es necesario presentar:

