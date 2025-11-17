Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy lunes festivo 17 de noviembre de 2025

El Super Astro Luna se ha consolidado como uno de los juegos de azar más originales y populares dentro de los resultados del chance en Colombia. Su éxito se basa en una propuesta única que combina un sorteo numérico tradicional con el simbolismo de los signos zodiacales, una mezcla que ha cautivado a miles de jugadores en todo el país.



Resultado del Super Astro Luna – 17 de noviembre de 2025

El sorteo del lunes, 17 de noviembre de 2025 entregó el siguiente resultado oficial:

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna mantiene una participación constante gracias a su programación diaria, que ofrece nuevas oportunidades de juego todos los días. Los horarios oficiales son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Lunes festivo: 8:30 p. m.

Esta continuidad permite que cada jornada se convierta en una nueva ocasión para apostar y seguir cómo se combinan la suerte y la astrología en los resultados del chance.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en este sorteo es sencillo y está diseñado para adaptarse tanto a jugadores ocasionales como a quienes prefieren estrategias más definidas. Para jugar, el apostador debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Seleccionar un signo zodiacal. (Opcional) Activar la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco. Definir el valor de la apuesta, entre $500 y $10.000, con hasta cuatro jugadas por tiquete.

Esta combinación de azar y astrología convierte cada apuesta en un momento lleno de expectativa, donde las posibilidades se multiplican según la modalidad elegida.

Dónde apostar

Las apuestas pueden realizarse en cualquiera de los puntos de venta autorizados en el país, garantizando así un proceso seguro y confiable. Adicionalmente, los jugadores pueden consultar los resultados del Super Astro Luna en tiempo real a través de plataformas digitales oficiales, lo que permite verificar los números ganadores con rapidez y sin complicaciones.



Requisitos para cobrar un premio

Reclamar un premio del Super Astro Luna es un proceso ágil y totalmente transparente. Para hacerlo, el jugador debe dirigirse a un punto de pago autorizado con:



El tiquete original en perfecto estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Una vez verificada la información, el pago se realiza de manera rápida y segura, reforzando la confianza que caracteriza a este popular sorteo del chance en Colombia.