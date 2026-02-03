Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy martes 3 de febrero de 2026

El Super Astro Luna es un juego de chance que combina dos elementos muy atractivos para los apostadores: un número de cuatro cifras, que va del 0000 al 9999, y un signo del zodiaco entre los doce disponibles, como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Número ganador del Super Astro Luna

El número ganador del chance Super Astro Luna de este martes 3 de febrero de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: xxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

Signo zodiacal: x



Este chance se juega todos los días. De lunes a viernes el sorteo se realiza a las 10:40 de la noche; los sábados a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos a las 8:30 de la noche.

Esta modalidad se ha consolidado como una de las más llamativas dentro de los juegos de azar en Colombia, ya que integra la suerte numérica con la simbología astrológica. Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 y, para obtener un premio, el número debe coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo, junto con el signo zodiacal elegido.



Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en Super Astro Luna es un proceso sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras y seleccionar uno de los doce signos zodiacales. Para quienes desean aumentar sus probabilidades, existe la opción de apostar el mismo número con los doce signos, modalidad conocida como “Todos los Signos”, la cual debe informarse al momento de realizar la jugada.

Cada tiquete permite realizar hasta cuatro apuestas, lo que brinda mayor flexibilidad al momento de participar en el sorteo.



Cuánto cuesta apostar

Super Astro Luna ofrece rangos accesibles para los apostadores:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar Súper Astro?

Este chance cuenta con una amplia cobertura a nivel nacional. Los interesados pueden realizar sus apuestas en puntos de venta físicos autorizados en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Súper Astro?

El trámite para reclamar un premio depende del monto ganado, pero existen documentos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

