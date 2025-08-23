Super Astro Luna resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna es uno de los chances más populares en Colombia, ya que combina la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la influencia de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $10.000 pesos, con la posibilidad de ganar siempre que las cifras elegidas coincidan en el mismo orden con el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo – sábado, 23 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Los sorteos se transmiten en vivo en los siguientes horarios:



De lunes a viernes: 10:40 de la noche.

Sábados: 10:42 de la noche.

Domingos y festivos: 8:30 de la noche.

Cómo se juega el chance Astro Luna

Participar en este chance es sencillo y solo requiere seguir cuatro pasos:



Escoja su número: seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: puede escoger entre los doce (12) signos disponibles. Incremente sus probabilidades: si desea ampliar sus opciones, puede apostar su número junto con los 12 signos zodiacales en la modalidad "Todos los Signos". Es importante informar a la asesora que quiere jugar de esta manera. Realice su apuesta: tiene la posibilidad de hacer hasta cuatro (4) apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Luna se adapta a diferentes presupuestos:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen varias formas de participar en este chance:



Puntos de venta físicos: puede acercarse a cualquier punto autorizado a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero hay documentos básicos que siempre debe presentar:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):

