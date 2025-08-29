Super Astro Luna resultado viernes 29 de agosto de 2025

El Súper Astro Luna se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Su atractivo radica en la combinación única entre la elección de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y los signos zodiacales, que abarcan desde Aries hasta Piscis.

Este chance ofrece la posibilidad de apostar desde $500 hasta $10.000 pesos, con la condición de que el número seleccionado coincida en el orden exacto con el resultado del sorteo.



Resultado del sorteo del 29 de agosto de 2025

El jueves, 28 de agosto de 2025, el sorteo del Súper Astro Luna entregó los siguientes resultados: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios del sorteo

El Súper Astro Luna se realiza todos los días con horarios definidos:



De lunes a viernes a las 10:40 p. m.

Sábados a las 10:42 p. m.

Domingos y festivos a las 8:30 p. m.

Además, los apostadores pueden seguir cada sorteo en vivo.

Cómo jugar al Súper Astro Luna

Participar es sencillo y consiste en:



Escoger un número de cuatro cifras. Elegir un signo zodiacal entre los doce disponibles. Aumentar las opciones con la modalidad “Todos los Signos”. Realizar la apuesta, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Valor de las apuestas

Mínimo por tiquete: $500 pesos.

$500 pesos. Máximo por apuesta: $10.000 pesos.

Dónde jugar

Los jugadores pueden apostar en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio es obligatorio presentar:



El tiquete original sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (medido en UVT), se requieren documentos adicionales:

