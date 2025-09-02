Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El chance Super Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy martes 2 de septiembre de 2025.

Super Astro Sol
Super Astro Sol
Foto: Super Astro Sol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 01:26 p. m.

El Super Astro Sol se ha convertido en uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, destacándose por una característica que lo hace diferente a otros chances tradicionales: combina un número de cuatro cifras con un signo zodiacal.

Esta mezcla entre azar y astrología lo convierte en una apuesta emocionante para miles de jugadores en todo el país.

Número ganador hoy, martes 2 de septiembre

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 2 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • Signo zodiacal: 

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en este chance es un proceso sencillo que cualquier persona puede seguir:

  • Elegir un número de cuatro cifras.
  • Seleccionar un signo zodiacal entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.
  • Incrementar las posibilidades apostando el número con los 12 signos zodiacales de manera simultánea.
  • Realizar la apuesta, teniendo en cuenta que cada tiquete permite hasta cuatro jugadas.

Valor de la apuesta

El Super Astro Sol se adapta a todos los presupuestos gracias a la flexibilidad en los montos:

  • Apuesta mínima por tiquete: $500 pesos.
  • Apuesta máxima por jugada: $10.000 pesos.

¿Dónde se puede jugar?

Los tiquetes del Super Astro Sol están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el territorio colombiano. Esto garantiza que cualquier persona, sin importar la región donde se encuentre, pueda acceder fácilmente a este popular chance.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio del Super Astro Sol, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Entregar el documento de identidad original.
  • Presentar una fotocopia legible de la cédula.

En el caso de premios inferiores a 48 UVT, solo se solicitan estos documentos básicos.

El Super Astro Sol sigue consolidándose como uno de los juegos más atractivos y emocionantes de Colombia.

