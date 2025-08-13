Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, miércoles 13 de agosto de 2025

El Súper Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, combinando la emoción de acertar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) con la mística de los signos zodiacales (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis).

En este juego, el apostador puede participar con valores desde $500 hasta $10.000 pesos, y para ganar, su número y signo deben coincidir exactamente, en el mismo orden, con el resultado oficial del sorteo.

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 13 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el sorteo del Súper Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., y puede verse en vivo a través de los canales oficiales.



Cómo se juega el chance Astro Sol

Participar en este chance es muy sencillo:



Escoja su número: Seleccione un número de cuatro (4) cifras. Elija su signo zodiacal: Puede escoger uno de los doce signos disponibles. Aumente sus posibilidades: Si desea incrementar sus probabilidades de ganar, puede apostar su número con los doce (12) signos zodiacales, opción conocida como “Todos los Signos”. Recuerde indicarle esta modalidad a su asesor de ventas. Realice su apuesta: Tiene la posibilidad de registrar hasta 4 apuestas por cada tiquete.

Cuánto cuesta apostar

El Súper Astro Sol se adapta a diferentes presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Dónde puedo jugar Súper Astro?

Existen varias formas de participar:



Puntos de venta físicos: Disponible en establecimientos autorizados a nivel nacional.

¿Qué necesitas para reclamar un premio de Súper Astro?

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, pero siempre debe contar con los documentos básicos:

Documentos esenciales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

